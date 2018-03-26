Российские федеральные каналы проигнорировали пожар в торговом центре в Кемерово, где погибли более 60 человек

Федеральные каналы РФ проигнорировали трагедию в Кемерове, не изменив сетку вещания и не упомянув о жертвах страшного пожара.

На этот факт обратила внимание российская журналистка Марина Королева на своей странице в Facebook.

«Как это может быть, чтобы на федеральных каналах не было breaking news из Кемерова? Не было прямых включений и сплошного информационного вещания? Да, воскресенье, ну и что? На 1 канале и России-1 мало сотрудников и начальников? Как это вообще может быть, чтобы шли в это время игры и фильм про Путина? Переключаю с одного канала на другой. Нет, ничего. Как это????? Профнепригодность», — написала она.

По уточнённым данным, в результате пожара в торговом центре в российском Кемерово погибли 64 человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По числу жертв пожар в торговом центре в Кемерово оказался одним из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожаром в самарском УВД в 1999 году, когда погибли 57 человек, в станице Камышевская в Краснодарском крае в 2007 году, когда погибли 63 человека, и в клубе «Хромая лошадь» в Перми в 2009 году, когда жертвами огня стали 153 человека.

Напомним, в воскресенье в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли или пропали десятки человек, в том числе - дети. Люди оказались заблокированы в здании. Некоторые из них выпрыгивали из окон, чтобы спастись.