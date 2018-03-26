Количество погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово возросло до 64 человек - тление в завалах перешло в активную фазу

Количество погибших при пожаре в торговом центре российского города Кемерово выросло до 64 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МЧС РФ Владимира Пучкова.

«Среди пожарных и спасателей пострадавших нет, хотя работа ведется в сложнейших условиях — сохраняется угроза обрушения конструкций. Тление в завалах сгоревшего здания перешло в активную фазу», – говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли или пропали десятки человек, в том числе - дети. Люди оказались заблокированы в здании. Некоторые из них выпрыгивали из окон, чтобы спастись.