В Николаеве на терминале «Нибулона» горел автопогрузчик

В воскресение, 25 марта, в Николаеве на погрузочном терминале компании «Нибулон», расположенном на территории «ЧСЗ», горел автопогрузчик.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили работники предприятия.

По их словам, пожар возник около 19:00. Горел тент защиты транспортной ленты погрузчика. Причиной возгорания могли быть сварочные работы, во время которых и загорелся тент.

На место пожара прибыли спасатели, которые и занимались тушением огня.

В ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили информацию о пожаре. Сигнал поступил в 19:06. На месте работали 4 единицы основной техники и 3 единицы специальной техники. В общей сложности в тушении пожара были задействованы 17 человек. Площадь пожара составила 20 кв.м.

Напомним ранее сообщалось, что в мае 2017 года произошел пожар на судне «Нетешин», которое ремонтируют на ЧСЗ.