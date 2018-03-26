В Москве умер основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди

В понедельник, 26 марта, в Боткинской больнице в Москве скончался скандально известный основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди.

Об этом сообщает Mash.

По предварительным данным, он умер в результате сердечного приступа.

«Был госпитализирован сегодня поздно ночью. Он скончался в 6:40 утра после обширного сердечного приступа», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что медиков «почему-то насторожили обстоятельства его смерти», в связи с чем тело Мавроди направили в судебный морг для вскрытия.

Напомним, в московской больнице на 83-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Табаков.