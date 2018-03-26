В Николаеве «маршрутка» сбила женщину на пешеходном переходе

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Фото: вайбер-канал «ДТП и дороги Николаева и области»
В Николаеве в понедельник, 26 марта, в районе рынка Колос маршрутное такси №89 на пешеходном переходе сбило 63-летнюю женщину. 

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Так, женщина стояла на пешеходном переходе и  ждала, пока автомобили пропустят ее. После того, как легковой автомобиль остановился, она ступила на дорогу и начала ее переходить. В это время «маршрутка» №89 на полном ходу сбила её и только потом остановилась.

Видео – издание «0512»

Прибывшая скорая помощь госпитализировала женщину в БСМП с травмами.

Фото: вайбер-канал «ДТП и дороги Николаева и области»
Фото: вайбер-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

По факту случившегося начато уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»). Полиция проверит, не был ли водитель «маршрутки» в момент ДТП в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве «маршрутка» насмерть сбила пешехода.

Людмила Жерновская

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