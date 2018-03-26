Охранник ТЦ в Кемерово отключил систему оповещения после сигнала о пожаре, - Следком РФ

Следственный комитет РФ заявил, что сотрудник частного охранного предприятия ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

- Кроме того, решается вопрос о задержании пятого подозреваемого – сотрудника ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, - говорится в сообщении.

На данный момент допрошено более 70 свидетелей и очевидцев произошедшего, в том числе арендаторы и собственники торговых точек, признано потерпевшими более 30 человек, 15 погибших опознано родственниками.

Также следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе. Более того, оказалось, что пожарные выходы были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях.

На интернет-канале Youtube опубликовали видео с камер наблюдения в ТРЦ «Зимняя вишня. На записи видно, как быстро распространяется огонь и дым заполняет помещения.

«Слили в Сеть данные с видеокамеры из ТЦ в Кемерово. С таймером! Больше всего поражает, как быстро это все случилось. Хотя надо заметить, что перемотка ускоренная - судя по таймеру, все произошло примерно за 3 минуты», - пишет человек, который разместил видео в Youtube.

Напомним, в воскресенье в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли или пропали десятки человек, в том числе - дети. Люди оказались заблокированы в здании. Некоторые из них выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

Отметим, что количество погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово возросло до 64 человек.