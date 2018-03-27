На Николаевщине мужчина, спасая пса, упал в колодец – обоих доставали спасатели

В селе Широкое Снигиревского района Николаевской области в понедельник, 26 марта, спасатели помогли выбраться из глубокого колодца сразу двум пострадавшим: собаке и мужчине, который пытался самостоятельно вытащить пса из ловушки.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Спасателям сообщили, что в заброшенном колодце находился мужчина, который звал на помощь. Прибыв на место происшествия, спасатели 24-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС спустили в колодец лестницу, достали пса и помогли подняться мужчине. Последний объяснил специалистам ГСЧС, что хотел спасти собаку, но не удержал равновесие, в результате чего и упал в колодец.

Все участники происшествия остались целыми и невредимыми.

Напомним, что в Первомайске трехлетний ребенок закрыл мать на балконе - на помощь приехали спасатели.