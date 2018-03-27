Ребенок, которого мать выбросила с Ингульского моста, находится в тяжелом состоянии – прогнозы медиков неблагоприятые

Ребенок, которого мать сбросила с Ингульского моста в Николаеве, находится в реанимации областной детской клинической больницы. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Об этом сообщает Управление здравоохранения Николаевской областной государственной администрации.

Ранее сообщалось, что в Николаеве нетрезвая женщина выбросила с Ингульского моста в реку своего сына-младенца. Спасали девятимесячного младенца из ледяной воды патрульные, медики, очевидцы случившегося и спасатели. Горе-мать полицейские задержали и доставили в участок.

В 21:09 «Скорая» оперативно доставила ребенка с переохлаждением в городскую детскую больницу №2, где младенцу оказали всю необходимую первую помощь. Уже в полночь его перевели в реанимацию областной детской клинической больницы. При поступлении в больницу температура девятимесячного ребенка составляла 33 градуса.

«По состоянию на утро 27 марта мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких. К сожалению, прогнозы врачей неблагоприятные. Но медики удлиняют делать все, что от них зависит, чтобы спасти ребенка», – сообщили в облздраве.

Напомним, что ранее в Николаеве женщина убила своего новорожденного ребенка и выбросила тело в мусорный контейнер.