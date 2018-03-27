В Кемерово родственники погибших прорвались в морг, тела детей там не обнаружили

Во вторник, 27 марта, инициативная группа, состоящая из людей потерявших родных во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, смогла попасть в здание городского морга для подсчета дел погибших.

Об этом сообщает «VSE42.Ru».

Попав в морг люди выяснили, что в здании нет трупов несовершеннолетних.

«В морге только трупы взрослых. Ни одного ребенка, нам не говорят, где они, мы в шоке, – сообщают горожане с места событий.

Один из участников митинга рассказал, что трупы детей увезли на хладокомбинат. В настоящее время кемеровчане собирают инициативную группу, чтобы отправиться на указанное место для поиска тел несовершеннолетних.

Однако пользователи сети не верят в эту версию: «Скажите еще по магазинам попрятали по морозилкам».

Также на митинге люди поинтересовались у властей, зачем следователи заставляют родственников погибших на пожаре людей подписывать бумаги о неразглашение информации.

Замгубернатора области Серегей Цивилев заявил, что никаких бумаг о неразглашении подписывать не заставляли. Ответ представителя власти горожан не устроил.

Напомним, в воскресенье в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли или пропали десятки человек, в том числе - дети. Люди оказались заблокированы в здании. Некоторые из них выпрыгивали из окон, чтобы спастись. В результате пожара в торговом центре погибли 63 человека.

Отметим, что по данным Следкома РФ охранник ТЦ в Кемерово отключил систему оповещенияпосле сигнала о пожаре