«Некоторые тела лежат просто в коробках»: В Кемерово при пожаре в торговом центре погиб 41 ребенок

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово погиб 41 ребенок.

Об этом свидетельствуют списки погибших, вывешенных в созданном родственниками жертв трагедии штабе, передает российский «Интерфакс».

Всего в списках значатся фамилии 64 погибших, среди которых 41 несовершеннолетний.

Члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала кемеровский морг, также подтвердили достоверность официальных данных о гибели 64 человек на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

- Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела лежат просто в коробках, - сказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге на площади Советов в Кемерово.

Напомним, в воскресенье в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли или пропали десятки человек, в том числе - дети. Люди оказались заблокированы в здании. Некоторые из них выпрыгивали из окон, чтобы спастись. В результате пожара в торговом центре погибли 63 человека.

По данным Следкома РФ охранник ТЦ в Кемерово отключил систему оповещенияпосле сигнала о пожаре.

Отметим, что Президент России Владимир Путин считает причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове халатность людей.