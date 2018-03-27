«Я не знаю каким чудом он выжил»: Лейтенант николаевской полиции Белоус рассказал о спасении младенца, сброшенного матерью в Ингул

Лейтенант николаевской патрульной полиции Андрей Белоус, который спас в понедельник, 26 марта девятимесячного ребенка, рассказал, что ребенок чудом остался живым.

Об этом сообщает интернет издание NikLife.

Ранее сообщалось, что в Николаеве нетрезвая женщина выбросила с Ингульского моста в реку своего сына-младенца.

Спасатели лодочной станции вытащили мальчика с воды, который успел пробыть там около 15 минут, и передали в руки лейтенанту. Взяв ребенка и закутав его в собственную куртку, Андрей понес ребенка в машину «Скорой помощи».

- Я уже разделся для того, чтобы нырять за ребенком, когда лодка со спасателями приплыла. Я фонариком, так как это было уже темное время суток, показал им на предмет в воде и они достали ребенка, который плыл по реке лицом в воду. Я не знаю каким чудом он выжил, потому что он находился в воде 15 минут и, когда его достали, врач сказал, что температура его тела была 33 градуса. При ударе об воду его спас лишь зимний детский костюм. Когда я писал рапорт о случившемся, мне сообщили, что мальчику запустили сердце и я не мог в это поверить, - рассказал Андрей.

Кроме того, по словам патрульного и врачей, ребенку очень повезло, что он ударился лбом, а не затылком об воду. Потому, как лобная кость самая плотная. Кроме того, в свои девять месяцев Паша пережил клиническую смерть от переохлаждения. Сердце мальчика запустили, но на данный момент его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он находиться в коме, в тяжелом состоянии.

В то же время, над тем, чтобы не дать маленькому Паше умереть работал матрос-спасатель Сергей Ковтунов. Он рассказал, что в 20:58 они с напарником получили сигнал, о том, что ребенок упал с автомобильного моста.

- Мы увидели ребенка, подъехали, сразу взяли его на борт. После, мы отдали мальчика сотруднику полиции, а я сорвал с него насквозь мокрый комбинезон, - отметил Сергей.

Отметим, что у горе-матери пострадавший - поздний ребенок, которого она родиле в 42 года. После того, как женщина выкинула мальчика в воду, она начала кричать «Спасите моего Пашу», что и заставило очевидцев вызвать патрульных. Сейчас женщина задержана по 208 статье и была доставлена в Центральный райотдел. По словам лейтенанта, в этот вечер подозреваемая поссорилась со своим сожителем, выпила и от «плохой жизни» решила избавится от ребенка таким способом. Оперативные действия спасателей, полиции и врачей помогли продлить жизнь мальчику.

Напомним, что ребенок, которого мать сбросила с Ингульского моста в Николаеве, находится в реанимации областной детской клинической больницы. Медики оценивают его состояние как стабильно-тяжелое.