На Николаевщине спасатели помогли водителю, машина которого увязла на бездорожье

26 марта в 23:55 в Службу спасения Николаевской области поступило сообщение о том, что автомобиль "FAV", двигаясь по бездорожью, застрял за пределами пгт. Казанка.

Об этом сообщается в пресс-службе ГСЧС Украины в Николаевской области.

Для оказания помощи водителю было направлено аварийно-спасательное отделение 17 государственной пожарно-спасательной части. Сотрудники ГСЧС на спецавтомобилях, с помощью троса, отбуксировали автомобиль на безопасной участок дороги, после чего тот продолжил движение.

Ранее сообщалось, что На Николаевщине спасатели помогли выбраться двум водителям, машины которых застряли в снегу.

Напомим, что на Николаевщине мужчина, спасая пса, упал в колодец – обоих доставали спасатели.