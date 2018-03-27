На Николаевщине митингующие за ремонт дорог перекрыли еще одну трассу

В пгт Еланец во вторник, 27 марта, местные жители перекрыли движения на автодороге «Новый Буг-Вознесенск» и требуют ремонта дорог.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В полиции отмечают, что около 20 жителей районного центра перекрыли проезд в 12:00 на перекрестке автодорог Р-55 «Одесса-Вознесенск-Новый Буг» и Т-1510 «Арбузинка-Еланец-Новая Одесса-Николаев».

Участники акции ходят по пешеходному переходу и требуют ремонта дорожного покрытия автодороги, проходящей через их населенный пункт.

На месте событий находятся сотрудники местного отдела полиции.

Напомним, что уже второй день жители села Воссиятское Еланцкого района перекрывают трассу Н-14 «Николаев-Кропивницкий» и также требуют отремонтировать дорогу.