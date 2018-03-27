Николаевский патрульный, спасший ребенка, рассказал о специфике своей работы и почему ее выбрал

Лейтенант николаевской патрульной полиции Андрей Белоус, который вечером 26 марта спас жизнь девятимесячному мальчику, которого выкинули с моста в воду, рассказал, почему пошел на стоять на страже правопорядка, а также какой отпечаток такая работа оставляет по жизни.

Так, Андреем Белоусов рассказал, что этот случай особенно повлиял на него в эмоциональном плане, так как дело касалось совсем маленького ребенка, которому чудом удалось выжить.

- Я находился в Центральном отделении полиции и писал рапорт о происходящем, когда зашел командир. Я предполагал, что ребенок не выжил, потому что 15 минут в ледяной воде лицом в воду даже для взрослого смертельно опасны. Когда командир сообщил, что сердце малыша запустили и он в реанимации, я минуты две сидел в оцепенении и не мог поверить. У него было синее лицо. Поэтому в психологическом плане это очень тяжело. Это ведь дети. Так, как патрульная полиция всегда приезжает первой, то весь эмоциональный удар мы берем на себя, - объяснил Андрей.

Кроме того, оказалось, что изначально по специальности Белоус программист-системотехник и работал некоторое время в этой сфере. Однако, позже оказалось, что такой вид деятельности не нравится Андрею и он сменил профессию. Он не смог сидеть на одном месте. Оказалось, что полицейский еще и кандидат в мастера спорта.

- Меня сама работа не впечатляла, потому что она сидячая, а это не для меня. Я кандидат в мастера спорта по легкой атлетике и КМС по пожарно-прикладному спорту. Также я играл за МФК «Николаев» в первой лиге и КМС по футболу. Именно поэтому сидячий образ жизни - это для меня сложно. Тогда, выбор пал на патрульную полицию, помощь людям, я люблю свою работу, - рассказал Белоус.

После того, как парень увидел для себя возможность пройти обучение и стать сотрудником полиции, он заполнил заявку на сайте и начал действовать. Лейтенант поделился, что рабочий график не может не влиять на его личную жизнь. Ведь, две ночные смены отрабатывать сложно в физическом плане, однако он не жалеет о своем выборе. Как говорится, работа есть работа и близкие с пониманием относятся к такому жесткому графику патрульного.

Напомним, что две девушки пополнили спортивную команду николаевских спасателей по «пожарному кроссфиту».