В Николаеве патрульные разыскивают свидетелей ДТП, участники которых скрылись с мест аварий

Николаевские полицейские разыскивают свидетелей дорожно-транспортных происшествий, участники которых скрылись с мест аварий.

Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции в Николаевской области.

Отделом розыска и дознания Управления патрульной полиции разыскивается автомобиль «ВАЗ 2109», который подозревается в совершении ДТП, произошедшего 13 марта Николаеве около 21:36 на улице Театральная в районе перекрестка с улицей Николаевская с автомобилем «OPEL OMEGA».

Также разыскивается «MITSUBISHI PAJERO», который подозревается в совершении ДТП, произошедшего 9 марта около 16:00 на проспекте Центральном в районе дома 141 с автомобилем «ГАЗ 3302».

После совершения ДТП неустановленные автомобили место совершения аварий покинули.

«В связи с этим, отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые имеют какие-либо сведения о вышеуказанных дорожно-транспортных происшествиях или местонахождении разыскиваемых транспортных средств, сообщить по телефонам (093) 230- 95-89, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская 1б, каб. 113», – говорится в сообщении.

Напомним, что николаевская полиция разыскивает свидетелей ДТП, участники которых скрылись с мест аварий.