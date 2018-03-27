Спасатели нашли останки всех 64 погибших при пожаре в Кемерове, поисковая операция завершена

Спасатели нашли останки 64 погибших во время пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове.

Об этом сообщил заместитель главы МЧС РФ Владлен Аксенов, пишет ТАСС.

- Все обнаруженные останки 64 погибших переданы в Следственный комитет, - сказал он.

Представитель российского МЧС добавил, что спасатели проводят демонтажные работы неустойчивых конструкций здания.

Глава ведомства Владимир Пучков объявил о завершении поисковой операции на месте пожара.

- Мы завершаем поисковую операцию, - отметил он.

Напомним, в воскресенье в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли или пропали десятки человек, в том числе - дети. Люди оказались заблокированы в здании. Некоторые из них выпрыгивали из окон, чтобы спастись. В результате пожара в торговом центре погибли 63 человека, из которых 41 ребенок.

По данным Следкома РФ охранник ТЦ в Кемерово отключил систему оповещенияпосле сигнала о пожаре.

Отметим, что Президент России Владимир Путин считает причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове халатность людей.