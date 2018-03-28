На Житомирщине местный депутат сбил человека и скрылся, оставив пострадавшего умирать на дороге

В понедельник, 26 марта, прокурор Житомирской области вручил депутату Рудне-Ивановского сельского совета Емильчинского района подозрение в смертельном наезде на пешехода и бегстве с места ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Депутата подозревают в том, что в ноябре 2017 в вечернее время, управляя автомобилем в пгт. Емильчено, совершил наезд на лежащего пешехода. Однако, с целью сокрытия такого факта, уехал с места происшествия, оставив потерпевшего в опасном для жизни состоянии», — говорится в сообщении.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Депутату сообщено подозрение в совершении преступления по ч.1 ст.135 УК Украины (оставление лица в опасном для жизни состоянии; санкция статьи предусматривает до двух лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок).

Напомним, в Киеве автомобиль из кортежа Порошенко сбил человека, перебегавшего дорогу.