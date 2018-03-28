Во время выступления Порошенко боец Нацгвардии упал на землю вместе с президентским штандартом

Во время торжеств по случаю четвертой годовщины создания Национальной гвардии потерял сознание солдат, стоявший за спиной президента Петра Порошенко с президентским штандартом.
Об этом сообщает ТСН
Так, инцидент произошел 26 марта. В это время Порошенко объявил минуту молчания в память о погибших в зоне АТО. Президентский символ быстро поднял командующий Нацгвардией Юрий Аллеров, упавшего караульного заменили.
За время каденции Порошенко это не первый случай, когда военнослужащему становится плохо во время церемонии с участием президента.
7 июня 2014 года во время инаугурации солдат почетного караула Александр Сикало потерял сознание и выронил карабин. Он затем признался, что это произошло от жары и волнения.
26 ноября 2017 года во время мероприятий в память жертв Голодомора 1932–1933 годов караульный потерял сознание и упал. Его забрала «скорая». По информации медиков, фуражка пережала солдату сосуды на голове.
Напомним, Президент Украины помог воину из почетного караула, с которого слетела шапка.