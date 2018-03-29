В Николаеве мужчина на открытой территории обнаружил два артснаряда времен минувших войн

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В Николаеве во вторник, 27 марта, 45-летний мужчина во время поиска металлолома обнаружил на открытой территории артснаряды минувших войн.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Мужчина обнаружил боеприпасы в Корабельном районе Николаева по улице Космонавта Волкова, после чего сообщил о находке спасателям. В этот же день группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС, путем контролируемого подрыва, уничтожила два артиллерийских снаряда калибром 100 мм. времен прошлых войн.

 

Напомним, что житель Очакова случайно откопал противопехотную мину.

Виолетта Чех

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