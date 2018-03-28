В Киеве радикалы из «Братства» Корчинского заблокировали телеканал «ZIK»

Радикалы из организации «Братство» сегодня пришли с пикетом под офис телеканала ZIK в Киеве.

Трансляцию митинга в Facebook вело «Всемирное броварское телевидение», передает «Страна».

Собравшиеся выкрикивают «Свободу Зику!» и «Руки прочь от Зика!». Как объясняют в громкоговорители сами пикетчики, по их данным, готовится продажа телеканала Виктору Медведчуку и участники акции намерены не допустить этого. Также на месте присутствует лидер «Братства» Дмитрий Корчинский.

Около офиса стоят порядка 40 молодых людей в камуфляже. Натягивают «символическую» колючку из сетки-рабицы. Акция объявлена бессрочной – «пока последний активист не уедет домой с воспалением лёгких». Так говорят сами активисты.

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко показал видео, которое снимали радикалы во время пикетирования телеканала ZIK и заявил, что в центре Киева опять угрожают журналистам и препятствуют журналистской деятельности.

«В центре Киева звучат прямые угрозы журналистам и идет неприкрытое давление на коллектив. И озвучивается ключевое требование - освободить от должности генерального продюсера «это ватницу Наталью Влащенко». Ибо «надо делать шаги навстречу патриотам». Очевидное давление и препятствование журналистской деятельности! И полиция должна такую ​​публику привлекать к реальной и ощутимой ответственности. Даже если эти «активисты» играют словами или эта акция является чьим-то розыгрышем - за эти слова, реальные угрозы должна быть надлежащая реакция государства», - написал он.

Как заявил «Стране» соратник Корчинского экс-советник главы МВД Илья Кива, на митинг собрались «ветераны и патриоты», которые против продажи канала Виктору Медведчуку.

- Работу канала сегодня будут блокировать. Митинг перерастет в блокаду канала, - сказал Кива.

Креативный продюсер телеканала Наталья Влащенко опровергла подготовку телеканала к продаже Медведчука и заявила, что ZIK, в случае блокады, «будет бороться».

По данным источников «Страны» на телевизионном рынке, в последний месяц представители главы МВД Арсена Авакова выходили на владельца ZIK Петра Дыминского с предложением продать канал в обмен на закрытые уголовных дел против Дыминского.

Однако стороны так и не смогли прийти к соглашению, чем, возможно, и объясняется нынешнее обострение вокруг телеканала.

Напомним, 21 марта телеканал ZIK официально заявил о готовящемся силовом захвате. А 27 марта представители «Нацкорпуса» пришли в редакцию телеканала и заявили, что берут его под охрану. Креативный продюссер канала Наталья Влащенко заявила, что редакция сама попросила националистов взять ее под охрану, последнюю неделю телеканал вообще никем не охранялся.

Ранее в Киеве неизвестные устроили акцию протеста возле телеканала ZIK.

Телеканал ZIK принадлежит львовскому бизнесмену Петру Дыминскому, который подозревается в совершении смертельного ДТП и покинул территорию Украины.

Отметим, губернатор Савченко вступился за генпродюсера «ZIK» Влащенко, которая взяла интервью у экс-советника Януковича Портнова