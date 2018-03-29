Пожар в Хмельницком общежитии: эвакуировано более 70 студентов

Ночью, 29 марта, произошел пожар в одной из комнат общежития Хмельницкого торгово-экономического колледжа.

Об этом сообщает на своем сайте ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

По данным пресс-службы на втором этаже общежития наблюдалось сильное задымление. Пожарные эвакуировали 77 детей, а 27 жильцов верхних этажей спускали с помощью механических лестниц.

Пожар ликвидировали в 2:14. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, что в воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли или пропали десятки человек, в том числе - дети. Люди оказались заблокированы в здании. Некоторые из них выпрыгивали из окон, чтобы спастись. В результате пожара в торговом центре погибли 63 человека.

По данным Следкома РФ охранник ТЦ в Кемерово отключил систему оповещения после сигнала о пожаре.

Отметим, что Президент России Владимир Путин считает причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове халатность людей.