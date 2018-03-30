В Венесуэле во время бунта в тюрьме возник пожар - погибло 68 человек

В Венесуэле в центре содержания заключенных вспыхнул бунт, после которого начался пожар.

Об этом сообщает Ракурс, ссылаясь на генпрокуратуру страны.

По словам очевидцев, утром в тюрьме произошла перестрелка, а после появился черный дым от огня. В это время в здании находилось более ста человек.

Всего в пожаре погибли 66 мужчин и две женщины, которые пришли в центр временного содержания заключенных, чтобы посетить задержанных родственников. Часть погибших умерла от ожогов, а остальные - от удушья продуктами горения.

По словам матери одного из заключенных, ее сын позвонил ей и сообщил, что их собираются убить, разлив бензин прямо у камер.

#Carabobo así dispersó PoliCarabobo a los familiares de detenidos quienes exigían saber el estado de salud de sus seres queridos #DanielRiosTeInforma pic.twitter.com/hap1r1fpMf — Daniel Ríos Mendoza (@Daniel_RiosVE) 29 марта 2018 г.

В свою очередь генпрокурор страны Тарек Вильям Сааб написал в своем Twitter, что они проведут всестороннее расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле на фоне дефицита продовольствия люди разграбили 20 магазинов – правительство выставило у них военных.