На Одесчине перевернулся частный железнодорожный состав с зерном

В Одесской области на Ильичевском зерновом терминале сошел с рельсов и перевернулся локомотив с несколькими вагонами с зерна.

Об этом написал на своей Facebook странице директор по экономике и финансам ПАО «Укрзалізниця» Андрей Рязанцев.

По словам Рязанцева, пострадавших во время аварии нет. Происшествие, говорит руководитель, произошло на частном подъездном пути к терминалу. Также он добавил, что поезд является частным.

«На фоне систематических разговоров о допуске «частной тяги» на инфраструктуру железной дороги, падение локомотива вместе с нагруженными зерном вагонами говорит явно не в пользу нововведения... Сегодня в стране более 2 тысяч маневровых локомотивов вне управления УЗ. Уровень их учета и контроля за использованием, безопасностью их движения, состоянием и квалификацией локомотивных бригад катастрофически низок. Водителя за рулем авто легче контролировать, чем специалиста по управлению маневровым локомотивом. А весом каждый маневровый равен двум танкам. Вот и представьте себе 4000 танков, это 40 танковых полков, которые на принципах самоконтроля и самоуправления носятся по стране. А еще и с нашей ментальностью… Магистральный локомотив с 50-тью вагонами по 90 тонн каждый — это почти 5 тысяч тонн, которые движутся на скорости пускай даже 60 км/ч. Все. В такой ситуации, как сегодня — это цунами. Это может стать объективной реальностью, на которую мы не будем иметь влияния. Локомотив — это не частный велосипед», - говорит директор.

Напомним, что на Закарпатье «Land Rover» врезался в товарный поезд.