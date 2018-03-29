Жительница Николаева недовольна состоянием дорог в частном секторе

Во вторник, 27 марта, жительница г. Николаева обратилась с жалобой на условия дорог в редакцию издания «Преступности. НЕТ».

Об этом стало известно с ее письма в «Преступности. НЕТ».

По словам жительницы, в Ракетной Роще на ул. Февральской (частный сектор) дорога находится в отвратительном состоянии.

«Ракетная роща, улица Февральская. В жизни не было асфальта... соседи говорят, что по документам числится асфальт. Депутат, который закреплен за нашим районом обещала сделать дорогу. В общем сколько жителям ещё ждать??? Ну это же невыносимо, пройти невозможно!!!!», - идется в сообщении.

дорога на ул. Февральской

Корреспонденту «Преступности.НЕТ» удалось связаться с главной Администрации Центрального района города Александром Березой и взять у него комментарий по этому поводу.

«Это не единственная жителей частного сектора на состояние дорог. По правде говоря, условия дорог в частных секторах никогда не были удовлетворительным. И это касается не только Ракетной Рощи», - прокомментировал он.

Также Береза рассказал, что в этом году улицы Февральской в плане капитального ремонта дорог нет, поскольку на ремонт дорог в районе выделили десять миллионов гривен. Этой суммы не хватает для ремонта всех дорожных покрытий.

«В планах, как только все подсохнет, собираемся проводить работы неотложного характера, а именно грейдеровка и засыпка наиболее сложных участков», - сообщил он.

Напомним, что в Николаеве с 28 марта начался комплекс работ по ликвидации аварийной ямочности дорожного покрытия на Ингульском мосту.