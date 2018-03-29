Спасатели провели учения в Николаевской областной типографии – тушили условный пожар в цеху

В Николаеве 29 марта состоялись гарнизонные тактико-специальные учения на базе Николаевской областной типографии.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Цель учений заключалась в изучении характеристик объекта и приобретении навыков тушения условного пожара. Пожарную опасность в типографии представляет большое количество рулонной и листовой бумаги, бытовая техника и производственное оборудование с достаточно большой мощностью электродвигателей.

«По легенде учений, из-за короткого замыкания электропроводки станка в помещении газетного цеха на втором этаже возник пожар, образовалось плотное задымление в коридорах и лестничных клетках, также пламя распространилось и на первый этаж. На момент прибытия первого подразделения огонь охватил площадь в 200 кв.м и распространился в коридор и смежные помещения. По словам администрации объекта, в помещениях осталось еще 5 работников, которые не могли самостоятельно выйти в безопасную зону».

«Пожарные в первую очередь организовали поиск людей, которые по условиям учений остались отрезанными от путей эвакуации, после чего направили силы и средства на тушение условного пожара. Развернули и работу штаба на пожаре. Всего в учениях задействовали 9 единиц основной и специальной техники, 40 человек личного состава», - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские спасатели провели учения на заводе «Зоря»-«Машпроект».