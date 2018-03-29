Губернатора Кемеровской области поймали на циничной лжи о гибели его «племянницы» в пожаре

Губернатор Кемеровской области России Аман Тулеев заявляет, что во время пожара в «Зимней вишне» потерял племянницу, однако родственники погибшей девочки утверждают, что он интересуется и не помогает их семье.

Об этом сообщает Mash.

«11-летняя Таня не приходилась губернатору племянницей, и даже фамилию носила другую — Курчевская. Родственные связи были достаточно путаными: сын Таниной тети приходился губернатору внуком», — говорится в сообщении.

Семья погибшей девочки живет очень скромно на краю небольшого села Трещевское. У Тани остались старший брат и младшая сестра.

«Горе этой семьи — как и всех остальных — сейчас огромно. Но даже его губернатор Тулеев совершенно не спешит разделять. А че Тулеев. Тулеев сидит там в Кемерово, своими делами занимается», — пишет «Mash».

Детей спасло от смерти чудо: дочку мама не пустила в кино, а 12-летний Андрей отказался идти на «девчачий мультфильм» о «Шерлоке Гномсе» и пошел смотреть «Тихоокеанский рубеж». Ему удалось выбраться из зала, где шел этот фильм.

«Отец нашел сына стоящим около горящего центра. Андрей был одет в чью-то накидку и твердил, что искал сестренку», — отмечается в сообщении.

Напомним, в воскресенье в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли или пропали десятки человек, в том числе - дети. Люди оказались заблокированы в здании. Некоторые из них выпрыгивали из окон, чтобы спастись. В результате пожара в торговом центре погибли 63 человека, из которых 41 ребенок.

По данным Следкома РФ охранник ТЦ в Кемерово отключил систему оповещенияпосле сигнала о пожаре.

Отметим, что Президент России Владимир Путин считает причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове халатность людей.