В Николаеве полицейские и спасатели предотвратили самоубийство мужчины: он хотел выпрыгнуть из окна 6-го этажа

В четверг, 29 марта, в Николаеве патрульные полицейские совместно со спасателями предотвратили попытку самоубийства ранее судимого мужчины, который попытался выпрыгнуть из окна 6-го этажа своей квартиры.

Об этом сообщает издание «Новости-Н».

По сообщению издания, на телефон 102 позвонил сам потенциальный самоубийца: «Срочно приезжайте, в квартире 4 трупа!» - и назвал адрес.

«В дом 193 по проспекту Центральному (Ленина) выехало сразу два экипажа патрульной полиции. На месте полицейские увидели в окне 6-го этажа мужчину, который громко кричал и выбрасывал на улицу различные предметы: бутылки из-под водки, кухонные табуретки, сковородку, чайник, тарелки, несколько кастрюль, в том числе и с едой. Один из полицейских завязал разговор с мужчиной. Тем временем, остальные вызвали бригаду спасателей, которые сумели вскрыть входную дверь в квартиру. Полицейские ворвались в помещение и буквально в последнюю секунду сдернули за ноги с подоконника мужчину средних лет, который уже изготовился к прыжку. Упав на пол, потенциальный самоубийца мгновенно вскочил на ноги, схватил в руку ножку от табурета и бросился на своих спасителей. Однако, его быстро скрутили», - пишет издание.

Прибывшая на место происшествия бригада «Скорой помощи» сделала пострадавшему несколько уколов, но лекарства подействовали слабо: мужчина продолжал вырываться, кричал, что его хотят убить, ограбить, что в квартиру ворвалась «поддельная полиция» и т.д.

При установлении личности дебошира выяснилось, что он был ранее судим за убийство, был приговорен к 12 годам лишения свободы, из которых отсидел 10 лет.

«Во время осмотра квартиры была найдена справка для получения водительского удостоверения. В справке было сказано, что данный гражданин на психиатрическом учете не состоит. На место происшествия вызвали бригаду специализированной «скорой помощи» для оказания помощи больным с расстройствами психики, которая должна доставить спасенного самоубийцу в городскую психиатрическую больницу», - сообщило издание.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Очакове пожарным пришлось вырезать дыру в дверях гаража, чтобы спасти самоубийцу