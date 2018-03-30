Нашествие песка: столицу Судана поглотила песчаная буря

В четверг, 29 марта, африканскую страну Судан накрыла масштабная песчаная буря. В столице страны Хартуме и прилегающих городах были закрыты все школы, в аэропорту отменены все рейсы.

Об этом сообщает AFP.

Информационное агентство Reuters опубликовало удивительные фото. На снимках видно, как на улицах стало пусто, а те жители, которым необходимо куда-то идти, надели марлевые маски. Видимость из-за песка очень усложнилась, более чем за 15-20 метров разглядеть что-либо стало почти невозможно.

Однако дети и подростки продолжают играть, их не останавливает стена песка перед лицом. Так, в столице Судана Хартуме ребята играют в футбол просто во время бури. В то же время уличные торговцы спасают товар и уезжают с мест продажи.

Пещаные бури «хабуб» здесь не редкость — обычно они накрывают город всего за несколько часов.