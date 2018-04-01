На Николаевщине спасатели не дали огню уничтожить дом и потушили пожар в помещении

В пятницу, 30 марта, спасатели оперативно потушили пожар в доме в селе Троянка Казанковского района.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о возникновении пожара жилого дома по улице Степная поступило спасателям в 22:39.

«По указанному адресу выехало отделение 17-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что в одной из комнат квартиры возникло возгорание. Благодаря своевременно принятым мерам удалось быстро укротить пламя и уберечь дом от уничтожения», – говорится в сообщении.

В 23:50 пожар площадью 15 квадратных метров локализовали, а в 00:13 – ликвидировали. Вероятная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Огонь уничтожил телевизор, мебель, бытовые вещи.

К тушению привлекались одна единица техники и три человека личного состава.

Напомним, что в 2017 году в николаевских школах и больницах обнаружили более 2 тысяч нарушений пожарной безопасности.