Николаевская полиция объявила месячник добровольной сдачи оружия

С 1 по 30 апреля 2018 года пройдет месячник добровольной сдачи оружия – граждане могут отдать незаконное оружие и избежать наказания.

Об этом сообщили в Корабельном отделе полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Мероприятия направлены на то, чтобы вывести из обращения у населения нелегальное оружие, боеприпасы, взрывчатку и другие специальные средства, хранение которых незаконно.

«Если у вас дома есть незарегистрированное оружие, боеприпасы или взрывчатка, вы можете с 1 по 30 апреля обратиться с полицию для его сдачи. Никакой ответственности ни уголовной, ни административной за сдачу оружия вы не понесете. Более того, если вы в указанный срок добровольно сдали охотничье огнестрельное, холодное или газовое оружие, то в дальнейшем после оформления соответствующих документов вы имеете возможность зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях», – пояснили в Корабельном отделе полиции.

Для получения подробной информации граждане могут обратиться в территориальные органы главных управлений Национальной полиции или к участковым полицейским:

- Корабельный отдел полиции – улица Янтарная, 64; 40-20- 64, (063)-044- 30-30

- Витовское отделение полиции – улица Новозаводская, 1А; 0935784810

- Центральный отдел полиции – улица Декабристов, 8;

- Ленинский отдел полиции – улица 12-я Продольная, 42А;

- Заводской отдел полиции – улица Белая, 44.

Месячник будет проходить не только в Николаеве, но и во всех городах Украины.

Напомним, ранее сообщалось, как в Николаеве полиция утилизировала 344 единицы незаконного оружия.