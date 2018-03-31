В Николаеве на перекрестке бензовоз протаранил «Renault» - пострадал водитель легковушки

В субботу, 31 марта, на пересечении улиц Лягина и Защука в Николаеве столкнулись бензовоз МАЗ и легковой автомобиль «Renault Logan».

Об этом сообщают «Новости N»

Бензовоз двигался по улице Защука, со стороны улицы Декабристов, в направлении улицы Корабелов. На перекрестке, слева по ходу движения, наперерез МАЗу неожиданно выехал «Renault». Водитель бензовоза резко затормозил, однако столкновения избежать не удалось тяжелый МАЗ врезался в правый бок легковушки.

В результате ДТП водитель автомобиля «Renault» с травмами доставлен в БСМП — о его состоянии ничего неизвестно. Водитель бензовоза не пострадал.

Оба автомобиля получили механические повреждения, легковой автомобиль — значительные.

Напомним, в центре Николаева столкнулись две иномарки – одного человека забрала «скорая».