В Одесской морской академии возник пожар

Задымление дошло до казарм академии В субботу, ранним утром 31 марта, в казарменном корпусе Национального университета «Одесская морская академия» произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области.

Сообщение о возгорании в подвальном помещении академии поступило спасателям в 04:14. К месту вызова пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному номеру вызова.

По прибытию первое пожарно-спасательный подразделение в ходе проведенной разведки обнаружил очаг пожара на площади 10 квадратных метров в складском помещении подвала.

Спасатели в составе 4-х звеньев газодымозащитной службы с использованием аппаратов защиты органов дыхания и зрения на сжатом воздухе в 05:16 локализовали пожар и в 05:43 ликвидировали. В результате пожара уничтожено вещевое имущество на площади 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

В пресс-центре командования ВМС ВСУ также добавили, что пожар вовремя обнаружил наряд курсантов, в составе Александра Гречки, Вадима Новака и Артура Арндта, которые дежурили на восьмом этаже и сообщили об этом руководству и организовали эвакуацию коллег. Также было развернуто местное пожарное отделение академии для помощи ГСЧС.

Во время локализации возгорания пожарная служба изъяла тлеющие в подвале матрасы и погасила их.

Напомним, что в 2017 году в николаевских школах и больницах обнаружили более 2 тысяч нарушений пожарной безопасности.