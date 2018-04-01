В Киеве дипломатический автомобиль РФ врезался в припаркованное такси – очевидцы говорят, что водитель был пьян

В Киеве на Подоле в ночь на 1 апреля автомобиль «Volkswagen», принадлежащий дипломатической миссии РФ, врезался в припаркованное такси KIA.
Об этом сообщает «Киев Оперативный» на своей странице в Facebook.
Отмечается, что инцидент произошел около 00:30 по адресу улица Нижний Вал, 17/8.
Кроме того, автомобиль имел номерные знаки D001067. Как известно, номера, которые начинаются с D001, используются для автомобилей дипломатических представительств РФ.
По словам свидетелей, пассажир дипломатического авто сбежал с места ДТП, а у водителя транспортного средства были признаки алкогольного опьянения и отказался проходить тест на «Драгер».
В результате аварии никто не пострадал, однако обе машины получили серьезные механические повреждения.
Напомним, что Украина, США и 14 стран Евросоюза выдворили российских дипломатов из-за отравления шпиона Скрипаля.