В Киеве дипломатический автомобиль РФ врезался в припаркованное такси – очевидцы говорят, что водитель был пьян

В Киеве на Подоле в ночь на 1 апреля автомобиль «Volkswagen», принадлежащий дипломатической миссии РФ, врезался в припаркованное такси KIA.

Об этом сообщает «Киев Оперативный» на своей странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел около 00:30 по адресу улица Нижний Вал, 17/8.

Кроме того, автомобиль имел номерные знаки D001067. Как известно, номера, которые начинаются с D001, используются для автомобилей дипломатических представительств РФ.

По словам свидетелей, пассажир дипломатического авто сбежал с места ДТП, а у водителя транспортного средства были признаки алкогольного опьянения и отказался проходить тест на «Драгер».

В результате аварии никто не пострадал, однако обе машины получили серьезные механические повреждения.

Напомним, что Украина, США и 14 стран Евросоюза выдворили российских дипломатов из-за отравления шпиона Скрипаля.