В Николаеве у «маршрутки» с пассажирами на ходу отлетело колесо

В воскресенье, 1 апреля, в Николаеве у маршрутного такси №50, которое ехало по проспекту Богоявленскому, у поворота на улице Торговой возле школы №45 на ходу отпало колесо.

Об этом сообщает издание «Корабелов.Инфо» со ссылкой на местных жителей, которые стали очевидцами происшествия.

– Мы шли по тротуару, когда услышали страшный скрежет – это маршрутка еще какое-то время проехала на железяке без колеса, перекосившись. Когда микроавтобус остановился, пассажиры стали выходить из него. Мы обошли маршрутку с другой стороны – колеса нигде не было видно. Наверное, укатилось, – рассказала изданию одна из свидетелей ДТП.

Соответствующие фотографии в группе «Маршрутки Николаева. Общественный транспорт» в соцсети Facebook также опубликовал пользователь Владимир Мошнов.

Напомним, что у николаевской «маршрутки» на ходу сломалась колесная ось.