В Николаеве упавший тополь заблокировал движение трамваев

В воскресение, 1 апреля, в Николаеве в районе пересечения проспекта Богоявленского и улицы Космонавтов упавший тополь заблокировал движение трамваев.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец.

По его словам, тополь повис на проводах, часть из которых оборвал. При этом он перегородил дорогу трамваю.

На месте происшествия находятся сотрудники управления патрульной полиции Николаевской области, а также аварийная бригада КП «Николаевэлетротранс».

Напомним, в августе прошлого года в Николаеве часть дерева рухнула на дорогу и оборвала сети электропередач. Тогда аварийные службы оперативно ее убрали.