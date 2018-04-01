На Одесчине из-за половодья Дуная ушла под воду треть улиц «украинской Венеции»

В городе Вилково на Одесчине, из-за наводнения треть улиц оказалась под водой.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава Килийского райсовета Павел Бойченко.

«За ночь уровень воды поднялся еще на 10 см и достиг отметки 181 см. Ветер с моря около 20 метров в секунду, высокая волна. Подтоплено около 30% улиц города. В домах воды пока нет. Будут солится временные кладки. С продуктами питания проблем нет. На случай необходимости подготовлены места для размещения людей», - пишет Бойченко.

В то же время сотрудники ГСЧС предупреждают, что ожидается подтопление половины всей территории Вилково.

«Днем 1 апреля на украинском участке Дуная, в связи с прохождением волны весеннего половодья и усилением нагонных ветра, в створе гидропоста Вилково ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 185 см над нулем поста, при которой подтопляется 50% м. Вилково», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что из-за сильного ветра в Николаеве затопило часть Аляудского полуострова.