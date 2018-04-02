На одесской трассе в результате лобового столкновения грузовика «DAF» и «Toyota» погиб водитель легковушки

В воскресение вечером, 1 апреля, на трассе «Николаев-Одесса» рядом с селом Нечаянное произошло ДТП с участием грузового автомобиля «DAF» и легкового автомобиля «Toyota Camry».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец.

По его словам, автомобили столкнулись «лоб в лоб». Водитель «Toyota» от полученных травм скончался на месте происшествия. Грузовик же после столкновения перевернулся, его водитель не пострадал.

По имеющейся информации, автомобиль «Toyota Camry» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «DAF». После удара легковушка загорелась. Ее успели потушить мимо проезжавшие водители.

Напомним, ранее в районе села Нечаянное 25 января столкнулись автомобили «BMW» и «Citroen». Тогда два человека погибли, еще двое пострадали.