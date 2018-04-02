В Мариуполе во время футбольного матча произошли столкновения ультрас с полицией, есть пострадавшие

В Мариуполе в результате инцидента, произошедшего на стадионе во время игры «Мариуполь» - «Динамо», телесные повреждения получили 9 правоохранителей, задержанных нет.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Напомним, 1 апреля киевского «Динамо» на выезде обыграло ФК «Мариуполь» со счетом 3:2.

Конфликт произошел за пределами стадиона в середине второго тайма.

«Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. Полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона, однако товарищи встали на их защиту, выбежали со стадиона и начали швырять в сторону правоохранителей и служебный автотранспорт камни», - сообщили в полиции.

В результате инцидента телесные повреждения получили 7 сотрудников роты особого назначения ГУНП в Запорожской области, которые несли службу в качестве приданных сил, работник управления патрульной полиции Мариуполя и следователь Центрального отдела полиции. Также повреждены два служебных авто.

«В настоящее время гражданские лица за медицинской помощью не обращались, однако есть информация, что есть пострадавшие среди журналистов», - сообщили в ГУ НП.

По факту начаты уголовные производства по ч.1 ст.342 («Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему») и ч.2 ст.345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») УК.

На матче присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, в Киеве во время столкновения ультрас «Динамо» и турецких фанатов пострадало 10 иностранцев