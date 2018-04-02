В Мариуполе вследствие ДТП погибло трое человек, мать с ребенком госпитализированы

В Мариуполе автомобиль «Аlfa Romeo» совершил столкновение «Geely». В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя и пассажир «Аlfaromeo» погибли на месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

По словам полиции, 1 апреля в 23:30 на улице Голубенко автомобиль «Аlfa Romeo» под управлением 29-летнего мариупольца выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем такси, которым управлял 54-летний мужчина.

«В результате аварии пострадали 5 человек. Водители и пассажир «Аlfa Romeo», 30-летний местный житель получили травмы, не совместимые с жизнью. 31-летняя женщина и 14-летний мальчик доставлены в больницу с многочисленными переломами. У ребенка диагностировали также травмы головы и шок первой степени. Состояние пострадавших стабильно тяжелое», - сообщают в полиции.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Начато досудебное расследование.

Источник: www.0629.com.ua Источник: www.0629.com.ua

Источник: www.0629.com.ua Источник: www.0629.com.ua

Источник: www.0629.com.ua

Источник: www.0629.com.ua Источник: www.0629.com.ua

Напомним, что на одесской трассе в результате лобового столкновения грузовика «DAF» и «Toyota» погиб водитель легковушки.