На Сумщине из-за поводья затопило половину города – полиция на лодках эвакуирует людей

В Сумской области весенним половодьем подтоплена почти половина города Ахтырка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Сумской области.

«Весенним наводнением подтоплена часть Ахтырки. На помощь населению поднят весь личный состав местной полиции. Правоохранители на плавсредствах обеспечивают патрулирование, доставляют людей в безопасное место и поддерживают на улицах города общественный порядок», — говорится в сообщении.

По словам людей, вода поднялась почти на метр, были подтоплены дома и хозяйственные помещения.

Отмечено, что на данный момент работники полиции на плавсредствах, вместе со спасателями, патрулируют улицы, собирают из подтопленных домов людей, кто не смог самостоятельно покинуть район бедствия.

«Пострадавших принимает городская больница, а также их доставляют в местную гостиницу и здание горисполкома», — доложили в ведомстве, при этом не уточнив числа таких пострадавших.

Напомним, на Одесчине из-за половодья Дуная ушла под воду треть улиц «украинской Венеции».