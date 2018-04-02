Николаевские спасатели помогали убирать деревья, поваленные сильным ветром на дороги

За прошедшие сутки 1 апреля, николаевские спасатели четыре раза привлекались для ликвидации последствий непогоды, в связи с сильным ветром.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Так, дежурные караулы привлекались в Братском и Еланецком районах, а также в городе Вознесенск. В частности, спасатели выезжали для уборки деревьев, которые упали на проезжую часть и перекрыли транспортным средствам движение.

Также на улице Киевской в Вознесенске спасатели демонтировали элементы кровли крыши, которые из-за сильных порывов ветра могло оторвать со здания.

Напомним, что в воскресение, 1 апреля, в Николаеве в районе пересечения проспекта Богоявленского и улицы Космонавтов упавший тополь заблокировал движение трамваев.