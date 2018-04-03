На Николаевщине горела баня, спасатели не допустили распространения огня на админздание и склад

В воскресенье, 1 апреля в селе Долгая Пристань Первомайского района Николаевщине горела баня.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре на улице Саввы Крыжановского спасателям сообщил охранник в 12:19. Так, по вызову прибыло дежурное отделение 23 Государственной пожарно-спасательной части.

Установлено, что пожар возник в парной. Благодаря принятым действиям не допущено распространение огня на рядом расположенное админздание и складское помещение. В 12:55 пожар локализовали, а в 13:25 - ликвидировали на площади 30 квадратных метров, его причина устанавливается.

От ГСЧС привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава.

Напомним, что в Первомайске Николаевской области 30 января спасатели тушили пожар бани на территории частного домовладения.