Николаевская полиция разыскивает 18-летнего парня, который ушел из дома и не вернулся

Ингульский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области разыскивает 18-летнего подростка, который ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Разыскивается без вести пропавший 18-летний Халбаев Александр Сергеевич, который 31 марта ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

«Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие прямые темные, глаза карие, брови дугообразные, губы тонкие», – отметили в ведомстве.

Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют информацией о местонахождении Александра Халабаева, срочно сообщить в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. 12 Продольная, 42-а или по контактным телефонам (0512) 21-61-11, 21-61-92, 21-61-96, 102.

Напомним, что на Николаевщине полиция разыскивает 14-летнего подростка, который «ушел путешествовать» и не вернулся.