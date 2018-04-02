На Николаевщине пьяный водитель врезался в электроопору

На Николаевщине во вторник, 2 апреля, около 14:30 в поселке городского типа Еланец в районе перекрестка улиц Криничной и Соборной автомобиль «ГАЗ-53» врезался в электроопору.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

45-летний водитель транспортного средства, находясь в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле по показателям драгера), не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. Вследствие ДТП водитель не пострадал.

Отмечается, что полицейские Еланецкого района составили в отношении правонарушителя административные протоколы по статье 130 КУоАП («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции» и статье 124 КУоАП («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества»).

Напомним, что в Варваровке груженая луком «фура» врезалась в дом и перевернулась.