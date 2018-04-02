В Одессе обвалившийся балкон спровоцировал между соседями ссору со стрельбой

Ссора между соседями в одном из многоквартирных домов Одессы из-за обвалившейся балконной плиты закончилась стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области

«В квартире, расположенной на восьмом этаже, произошел обвал балконной плиты, которая упала на балкон соседей снизу. Это стало причиной конфликта между жителями дома», - рассказали в полиции.

Хозяйка квартиры снизу поднялась к своим соседям, чтобы разобраться в случившемся, однако живший там мужчина нанес ей «телесные повреждения».

В свою очередь женщина пожаловалась своему мужу, который решил разрешить конфликт с помощью оружия.

«Во время ссоры житель квартиры с седьмого этажа выстрелил из травматического оружия соседу сверху в грудь. Сейчас 30-летний пострадавший госпитализирован в больницу с травматическим ранением грудной клетки слева», - добавили в полиции.

Напомним, в Ивано-Франковске патрульные задержали 11 мужчин, устроивших перестрелку в ночном клубе.