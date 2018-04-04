На Николаевщине из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов горела летняя кухня

В понедельник, 2 апреля, в городе Вознесенск Николаевской области произошел пожар в летней кухне на территории частного домовладения.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 17:59 по экстренному номеру «101» сообщили о пожаре летней кухни частного домовладения по улице Казацкая.

По прибытию пожарные 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС выяснили, что горение началось с ванной комнаты и успело охватить коридор здания. Спасатели в аппаратах защиты органов дыхания провели разведку и вывели из задымленного помещения 80-летнюю хозяйку. Медики осмотрели женщину, однако от госпитализации она отказалась.

«В 18:08 пожар площадью 10 квадратных метров локализовали, в 18:25 – ликвидировали, предварительно причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электробытовых приборов», – отметили в ведомстве.

К тушению привлекалось две единицы техники и восемь человек личного состава. Обстоятельства происшествия устанавливали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что на Николаевщине горела баня, спасатели не допустили распространения огня на другие здания.