В Николаеве на светофоре «BMW» «догнал» два автомобиля

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Во вторник, 3 апреля, в Николаеве на проспекте Героев Украины в районе остановки «Школьная» произошло ДТП с участием трех автомобилей.

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, все автомобили двигались по проспекту Героев Украины со стороны улицы Ингульского моста в сторону Терновского кольца. По словам очевидцев «Renault» и «Ford» остановились перед светофором, а ехавший сзади «BMW» не успел затормозить в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.  Из-за аварии заблокирована одна полоса движения, на месте работает патрульная полиция.

Напомним, в центре Николаева столкнулись две иномарки – одного человека забрала «скорая».

Роман Свиридов

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