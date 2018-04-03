В Николаеве на светофоре «BMW» «догнал» два автомобиля

Во вторник, 3 апреля, в Николаеве на проспекте Героев Украины в районе остановки «Школьная» произошло ДТП с участием трех автомобилей.

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, все автомобили двигались по проспекту Героев Украины со стороны улицы Ингульского моста в сторону Терновского кольца. По словам очевидцев «Renault» и «Ford» остановились перед светофором, а ехавший сзади «BMW» не успел затормозить в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Из-за аварии заблокирована одна полоса движения, на месте работает патрульная полиция.

Напомним, в центре Николаева столкнулись две иномарки – одного человека забрала «скорая».