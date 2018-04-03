В центре Николаева автомобиль угодил колесом в открытый на дороге колодец

В Николаеве водитель «УАЗ» въехал одним колесом в проваленный колодец на проезжей части улицы.

Соответствующие фото происшествия опубликованы в группе «Автобыдло Николаев» в соцсети Facebook.

Происшествие произошло на пересечении улиц Пушкинская и Никольская. Несколько дней назад там снова провалился люк колодца, который находился в таком виде без каких-либо предупреждающих знаков.

Также в комментариях к фото николаевцы отмечают, что с этим колодцем подобное происшествие происходит не впервые.

Напомним, в Николаеве под самосвалом провалилась земля и он угодил в яму.