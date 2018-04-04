В заиленном водоеме на Николаевщине застряла корова – доставали животное спасатели

На Николаевщине во вторник, 3 апреля, спасатели вытащили из водоема застрявшую в иле корову.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 11:40 на линию «101» позвонила жительница села Антоново Братского и сообщила о том, что ее корова упала в реку и застряла в заиленном участке водоема. Местные жители самостоятельно не смогли извлечь животное.

«Спасатели 10-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС веревкой захватили конечности животного и вытащили его на берег. Домашний скот не пострадал», – отмечается в сообщении.

Напомним, что на Николаевщине мужчина, спасая пса, упал в колодец – обоих доставали спасатели.