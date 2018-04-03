В США на взлетной полосе столкнулись самолеты с пассажирами, есть погибшие

В аэропорту американского города Марион (штат Индиана) на взлетной полосе столкнулись два самолета.

Об этом сообщает NBC News.

В результате столкновения одномоторного самолета Cessna 150 с реактивным самолетом Cessna 525 Citation Jet погибли два человека.

В одном самолете находилось два человека, в другом – пять. Погибшие были пожарными.

Отмечается. что инцидент произошел, когда один самолет пытался взлететь, а второй приземлился, задев хвостовую часть первого судна. Ведется расследование.

Напомним, в Непале при заходе на посадку разбился пассажирский самолет – из огня удалось спасти 17 человек.